tmw Reggiana, casting per la porta: piacciono Cerofolini della Fiorentina e Perisan dell'Udinese

Si allunga la lista delle pretendenti per Michele Cerofolini, portiere classe 1999 della Fiorentina in uscita dal club viola per una nuova avventura in prestito. Dopo Padova e Viterbese, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sull'estremo difensore ci sarebbe anche l'interesse della Reggiana, formazione neo promossa in Serie B che segue con interesse anche Samuele Perisan dell'Udinese.