tmw Reggiana, fatta il difensore: ecco Di Gennaro. In attacco vicina la chiusura per Mazzocchi

Chiuso il colpo in entrata per la Reggiana: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club emiliano ha raggiunto l'accordo con il difensore Matteo Di Gennaro, che lascia il Livorno dopo due stagioni. Attesa a breve l'ufficialità, che potrebbe già arrivare nel pomeriggio.

Possibili movimenti anche in attacco, però: si stanno infatti definendo gli ultimi dettagli per Simone Mazzocchi, attaccante del SudTirol.