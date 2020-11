tmw Reggiana, Mazzocchi: "Abbiamo avuto paura del Covid-19. Società sempre presente"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'attaccante della Reggiana Simone Mazzocchi ha parlato anche di come, in casa emiliana, hanno vissuto le delicate settimane che hanno visto la formazione granata colpita dal Covid-19 (29 positivi, si contarono a Reggio): “La vicinanza delle famiglia e degli affetti fa bene a qualsiasi persona, inutile negarlo, e non è stato facile attraversare questo momento, anche se la società ci è sempre stata vicina e ci ha supportati per come era possibile. Vivere sempre alla giornata, però, è strano, abbiamo fatto tanti tamponi, avevamo paura di come potesse andare perché non sappiamo come possa prendere questo virus, si sentiva la tristezza che c’era nell’ambiente. Ma per fortuna è solo un brutto ricordo”.