tmw Reggiana, nome nuovo per l'attacco: piace Claudio Santini del Padova

Sirene dalla Serie B per Claudio Santini. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l’attaccante toscano (1 gol ogni 65’ di media in stagione) è finito nel mirino della Reggiana. Santini (28) è in scadenza di contratto con il Padova nel prossimo giugno, club con il quale non è comunque da escludere un rinnovo di contratto.