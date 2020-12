tmw Reggina, altra sconfitta per Toscano. Il tecnico verso l'esonero

vedi letture

Quella di questa sera contro il Venezia era una sorta di ultima spiaggia per il tecnico della Reggina Domenico Toscano e la sconfitta arrivata in rimonta ha reso ancora più traballante la posizione del tecnico che ha riportato in Serie B il club calabrese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Toscano sarebbe prossimo all'esonero con la dirigenza riunita in queste ore per prendere la decisione definitiva. A breve dovrebbe parlare in conferenza stampa il presidente del club Gallo che potrebbe annunciare la decisione.