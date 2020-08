tmw Reggina, Cosenza e Catanzaro si sfidano per Nader. Ma c'è anche la Salernitana

Si profila un derby calabrese, con una quarta incomoda campana, per assicurarsi le prestazioni del difensore Aly Nader, classe 2000, svincolatosi dal Cagliari dopo aver fatto tutte le giovanili con la maglia dei sardi esordendo in prima squadra contro il Pogon in un’amichevole dello scorso ottobre. Terzino mancino che può giocare anche al centro, dotato di un fisico importante e di una buona tecnica di base, Nader è finito nel mirino di Reggina, Cosenza e Salernitana in Serie B oltre che del Catanzaro in Serie C e sta valutando quale soluzione è la migliore per lo sbarco fra i professionisti e la sua crescita. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.