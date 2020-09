tmw Reggina, fatta per Di Chiara. Prestito biennale dal Perugia, opzioni in caso di promozione

Tutto fatto per l'approdo di Gianluca Di Chiara alla Reggina. Il club calabrese, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, stava portando avanti la trattativa con il Perugia per prelevare il calciatore, e oggi è stato raggiunto l'accordo tra le parti: prestito biennale con obbligo di riscatto in caso di promozione.