tmw Reggina, in settimana si chiude per il prestito di Falcinelli. Bruciato il Vicenza

vedi letture

Nuovo rinforzo in arrivo per la Reggina. Secondo quanto raccolto da TMW, il club calabrese è pronto a chiudere infatti per il prestito di Diego Falcinelli dal Bologna. La fumata bianca per l'attaccante classe '91 è prevista in settimana, bruciata la concorrenza del Vicenza.