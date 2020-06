tmw Reggina, per la porta c’è l’idea Pigliacelli: la situazione

Reggina scatenata sul mercato. Dopo Jeremy Menez il club calabrese è al lavoro per altri profili di spessore. Per la porta c’è l’idea Mirko Pigliacelli, attualmente al Craiova. Primi contatti in corso, una possibilità che può diventare concreta nelle prossime settimane. Un altro nome valutato attentamente è quello di Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito al Trapani. Lavori in corso, la Reggina si muove in grande stile per il mercato che verrà...