tmw Reggina, si lavora per Buongiorno e Felipe

vedi letture

Reggina al lavoro sul mercato. Caccia a due difensori. Nel mirino Alessandro Buongiorno, di proprietà del Torino e in prestito al Trapani e Felipe Dalbelo della SPAL. Contatti in corso, il ds Taibi è al lavoro per rinforzare ulteriormente l’organico in vista del prossimo campionato di Serie B. Felipe e Buongiorno le idee per la difesa...