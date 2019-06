TMW - Retroscena Palermo, giovanili: dal sogno Balzaretti al consulente

Avevamo mantenuto un certo riserbo su una notizia che comunque andava approfondita nel corso delle settimane, per il giusto rispetto che si deve agli operatori di mercato, alle fonti e alle persone. Avremmo dovuto lanciare la notizia tra qualche giorno, la speranza era di raccontare che il Palermo anziché non iscriversi al campionato programmava il futuro. Dalla prima squadra al settore giovanile. Settore giovanile dove prima di tutte le tristi vicende che vi abbiamo raccontato (mancata iscrizione al campionato di Serie B) era stato dato il ben servito ad un professionista di spessore come l’ex responsabile Sandro Porchia. Chi avrebbe dovuto prendere il suo posto? Le idee, i nomi, erano tanti. Il nome che era stato preso maggiormente in considerazione è quello di Federico Balzaretti, ex dirigente della Roma. Suo malgrado, Balzaretti era un’idea dei nuovi vertici del Palermo e segnatamente del dg Fabrizio Lucchesi che però nelle ultime settimane ha incontrato più volte anche un’altra persona. Profilo totalmente diverso da Balzaretti per curriculum ed esperienza. Un nome che non è mai apparso, ma che ha frequentato gli uffici del Barbera (secondo piano) a più riprese è più volte ha incontrato proprio Lucchesi. Si tratta di Daniele Piraino, ex presidente della Torres (finita tra le macerie) ed ex dirigente dell’Anzio. Piraino (da non confondere con il più noto procuratore calabrese) era anche balzato agli onori della cronaca, a dire il vero giudiziaria più che sportiva, nel 2015 nell’ambito dell’inchiesta “Dirty Soccer” relativa al calcioscommesse. Voci di corridoio raccontano che l’operatore palermitano da più anni trapiantato in Sardegna dovesse avere voce in capitolo nelle scelte del settore giovanile del Palermo. Più volte a cena con Lucchesi nei ristoranti palermitani, probabilmente Piraino disegnava nella sua mente il baby Palermo del futuro. Non ha avuto modo e tempo di mettere in pratica le sue eventuali idee. Lucchesi ha svuotato il suo ufficio e non tornerà più a Palermo, Salvatore Tuttolomondo resiste e fa sapere che nutre ancora speranze. Del Palermo che sognava Balzaretti per il settore giovanile (probabilmente con poche possibilità di concretizzare) e intanto si avvaleva in maniera non ufficiale dei consigli del consulente Daniele Piraino resta poco o nulla. Nella storia rimarrà la brutta figura confezionata dai Tuttolomondo, Arkus Network, dagli esponenti palermitani che ci hanno messo la faccia Alessandro Albanese e Vincenzo Macaione e soprattutto da Fabrizio Lucchesi il cui curriculum si arricchisce di un’altra triste pagina sportiva.