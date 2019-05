© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Rigettato il ricorso del Palermo per la sospensiva cautelare dei playoff. Lo ha deciso la Corte d’Appello della FIGC. A breve l’ufficialità. Da domani quindi andranno in scena le partite, a cominciare da Spezia-Cittadella. Per la prossima settimana invece è prevista la sentenza di secondo grado dopo che il TFN ha retrocesso i rosanero all’ultimo posto del campionato di B.