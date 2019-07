Fonte: Luca Esposito

© foto di Angelo Palmas

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Rimini avrebbe chiuso per gli arrivi di Oliver Urso, esterno classe ‘99 che ha vestito in passato le maglie di Salernitana, Pro Piacenza e Forlì, e per il terzino classe ‘99 Piero Cauterucci, nell’ultima stagione allo Scandicci.