tmw Roberto Insigne, il Benevento lo vuole anche in A: presto il summit. Monza sullo sfondo

Può essere il giorno del ritorno in Serie A in casa Benevento. Questa sera a Empoli la squadra di Filippo Inzaghi - autentica dominatrice del campionato cadetto - può già staccare il pass per il massimo campionato e dare il via a festeggiamenti strameritati per come è andata la stagione.

Poi per il presidente Vigorito e il ds Foggia sarà l'ora di iniziare a programmare il futuro e, nel Benevento 2020/21, ci sarà molto probabilmente anche Roberto Insigne. Pilastro dei sanniti, l'attaccante classe '94 ha un contratto in scadenza nel 2021 e nei prossimi giorni parlerà della sua permanenza e dell'eventuale rinnovo del contratto per evitare di iniziare la stagione con un contratto in scadenza.

Sullo sfondo c'è il Monza, club interessato a Insigne che ha già iniziato a costruire la squadra per la prossima Serie B. E un sondaggio, negli ultimi giorni, è arrivato anche dal Genoa.