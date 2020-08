tmw Roma, quante richieste per Antonucci: ci sono Cosenza, Pordenone e Vicenza

Tante richieste per Mirko Antonucci, talentoso esterno offensivo classe ’99 della Roma, nell’ultima stagione in prestito al Vitoria Setubal. Secondo quanto raccolto da TMW, le squadre che lo hanno cercato con maggiore insistenza in casa dei giallorossi sono finora Cosenza, Pordenone e Vicenza. Ma il giovane ha richieste anche in Portogallo e Spagna.