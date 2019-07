Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Raffaele Rubino riabbraccia il Trapani. Il direttore sportivo protagonista della splendida cavalcata dell’anno scorso culminata con la promozione in Serie B della squadra guidata da Italiano, la prossima settimana con ogni probabilità tornerà in granata. Con lui anche l’ex responsabile del settore giovanile del Palermo Sandro Porchia, che farà da collante tra prima squadra e settore giovanile dove negli anni in rosanero ha valorizzato tanti calciatori. Il Trapani prende forma, il tandem Rubino-Porchia è pronto a prendere per mano i granata...