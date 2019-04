TMW - Sagna sul Benevento: "Per me chance importante, spero torni in A"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bacary Sagna non dimentica l'esperienza al Benevento. Attualmente in forza al Montréal Impact in MLS, l'ex Arsenal e Manchester City ha commentato a Tuttomercatoweb.com i suoi mesi trascorsi in Serie A. "La retrocessione della passata stagione? Dispiace tanto, ma sarò sempre grato a quel club e a quella terra. Vigorito mi ha offerto un contratto quando nessuno mi voleva, non c'erano tante squadre pronte a ingaggiarmi. Poi, a bocce ferme, abbiamo tirato le somme e deciso così. Di separarci. Ma il rapporto è ottimo, spero che il Benevento torni subito in Serie A".