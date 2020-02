© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Lavori in corso per due rinnovi in casa Salernitana. Nei prossimi giorni verranno intavolate le trattative per i prolungamenti di Valerio Mantovani e Akpa Akpro. Primi approcci, si va verso il rinnovo - sia per il difensore classe 96 che per il centrocampista classe 92 - per due anni oltre la scadenza attuale. La Salernitana blinda i suoi talenti, Mantovani e Akpro futuro ancora in granata...