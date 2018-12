© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Salernitana ancora a lavoro per il nuovo allenatore. Alle 18 incontro tra il Direttore Fabiani e la proprietà. Si valuterà il profilo ideale da cui ripartire. Gregucci e Calori i nomi in lizza. Cercasi allenatore per la Salernitana...