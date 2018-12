© foto di Federico Gaetano

Alessandro Calori e la Salernitana, prove di intesa. L’allenatore ex Trapani era segnalato a Roma, dove ha avuto un primo contatto con la Salernitana. Ma per domani è previsto l’arrivo del Presidente Mezzaroma nella Capitale, perché oggi si trovava a Milano in Lega. Soltanto domani il club prenderà una decisione, alla presenza del Direttore Fabiani e della proprietà. E Calori è più di un’idea...