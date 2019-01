TMW - Salernitana, ceduto Signorelli al Voluntari

© foto di Federico Gaetano

OperaIone in uscita per la Salernitana. Ceduto in prestito al Voluntari di Cristiano Bergodi Franco Signorelli. Il giocatore venezuelano, voluto dal consulente di mercato Federico Carboni, è in viaggio e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al Voluntari. Affare fatto. Bergodi rinforza il Voluntari, arriva Signorelli...