tmw Salernitana, compleanni segreti e grigliate inopportune. La furia della società

vedi letture

In tempi di quarantena guai a festeggiare i compleanni in compagnia. Lo sanno bene gli italiani, un po' meno alcuni calciatori della Salernitana che, a breve, potrebbero essere sanzionati non solo dalle autorità di pubblica sicurezza ma anche dalla società e dal direttore generale Angelo Fabiani. Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, il capitano Francesco Di Tacchio ha accolto in casa sua alcuni compagni di squadra e le rispettive consorti per uno scambio d'auguri tra brindisi, risate e un po' di musica. Forse troppa, visto che i vicini hanno allertato i carabinieri in virtù dell'assembramento. Facile prevedere un prolungamento obbligatorio della quarantena, molti dei presenti (tra i quali Mantovani, Lopez e Giannetti) stavano discutendo il prolungamento del contratto e chissà se questa vicenda possa avere dei risvolti. Anche perché Di Tacchio è il capitano e potrebbe perdere la fascia. Non è finita qui, purtroppo. Il difensore Billong ha ben pensato di inscenare una grigliata con Capezzi e Kiyine immortalando ingenuamente tutto sul web. Con conseguenze facilmente immaginabili. Sia chiaro. Il dagli all'untore è assolutamente fuori luogo, parliamo di persone costantemente controllate e in isolamento domiciliare già prima del lockdown in virtù di un atteggiamento molto responsabile della Salernitana. Dura lex sed lex, però. Questa ragazzata rischia di ledere l'immagine della società, ancor di più di Claudio Lotito che ci sta mettendo la faccia a livello internazionale per la ripresa dei campionati.

Ore 13.19 - Arriva il comunicato della Salernitana: "E' stata una leggerezza"