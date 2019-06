TMW - Salernitana, contatto con D'Anna. C'è anche il Catania

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'addio al Chievo Verona nel corso dell'ultima stagione si profila una doppia ipotesi per tornare in panchina per Lorenzo D'Anna. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il tecnico avrebbe avuto nei giorni scorsi un contatto sia con il Catania, per il quale rimane comunque in pole Andrea Camplone, sia con la Salernitana dove nonostante Leonardo Menichini abbia un contratto valido anche per la prossima stagione continuano le voci di un possibile avvicendamento.