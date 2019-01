TMW - Salernitana, depositato il contratto di Calaiò

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Salernitana in questi minuti sta depositando il contratto di Emanuele Calaiò. Il centravanti del Parma riparte dalla Campania dopo lo stop per squalifica che lo ha tenuto fermo fino allo scorso dicembre. I ducali per sostituirlo torneranno su Gianluca Lapadula del Genoa, che però non sembra voler lasciare il club ligure.