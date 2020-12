tmw Salernitana-Djuric, prove di rinnovo. Avviati i primi contatti fra le parti

Milan Djuric e la Salernitana, prove di futuro ancora insieme. Primi contatti tra le parti per proseguire il rapporto oltre la scadenza attuale prevista per il 2022. Situazione in evoluzione. La Salernitana si muove, al lavoro per blindare Djuric...