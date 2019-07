TMW - Salernitana, fatta per Carillo. La prossima settimana le firme

Fonte: Gianluigi Longari

Colpo in entrata per la Salernitana. Come raccolto da TMW, infatti, i campani hanno chiuso la trattativa con il Genoa per l’ingaggio del difensore Luigi Carillo (22). La prossima settimana arriveranno le firme.