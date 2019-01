Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Iacopo Cernigoi alla Salernitana, siamo alle firme. Secondo le informazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, il club campano avrebbe superato la concorrenza per il giocatore del Pisa. Tre anni e mezzo di contratto per l'attaccante ex Milan, da decidere se il giocatore andrà in prestito per i prossimi sei mesi.