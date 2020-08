tmw Salernitana, fatta per l'arrivo di Alessandro Buongiorno in prestito dal Torino

Un altro prestito in serie B per continuare la sua crescita: Alessandro Buongiorno, stando a quanto raccolto da TMW, è in procinto di scendere nuovamente tra i cadetti. Ha svolto questi primi giorni di preparazione estiva insieme al nuovo tecnico Marco Giampaolo al Filadelfia, ora però il centrale difensivo del Torino sta per lasciare la città della Mole: il classe 1999 è ad un passo dal trasferimento alla Salernitana. Era uno degli obiettivi dell'allenatore Fabrizio Castori, la dirigenza amaranto lo sta per accontentare. Dopo la stagione a Trapani, Buongiorno sta per riabbracciare il suo ex tecnico: andrà in Campania in prestito, il Torino infatti vuole mantenere il controllo sul promettente centrale di difesa.