Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Marco Firenze si trasferisce in prestito al Venezia. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista offensivo classe 1993 lascerà nelle prossime ore la Salernitana con la formula del prestito con diritto di riscatto per accasarsi appunto in Veneto.