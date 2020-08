tmw Salernitana, Gyomber nome caldo per rinforzare la difesa

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Salernitana avrebbe deciso di puntare forte su Norbert Gyomber per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Il centrale classe ‘92, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere al Perugia di non essere disposto a giocare in Serie C, potrebbe così continuare a calcare i campi della cadetteria.