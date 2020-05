tmw Salernitana, idea Tomei del Teramo per il ruolo di dodicesimo uomo

Sirene dalla Serie B per Matteo Tomei, estremo difensore classe 1985 del Teramo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il titolare della porta biancorossa (32 presenze all’attivo in stagione prima del lockdown) sarebbe un’ipotesi per il ruolo di dodicesimo alle spalle di Micai per la Salernitana in vista della prossima stagione.