TMW - Salernitana, idea Trinchera per l'eventuale post-Fabiani

Dopo aver conquistato la salvezza in Serie B grazie alla cancellazione dei play-out da parte della Lega a causa del caso Palermo, la Salernitana è pronta a programmare il futuro, per ripartire la prossima stagione e cercare di fare meglio dopo le tante difficoltà avute nell'annata appena finita. Il primo nodo da sciogliere è quello legato al direttore sportivo, ossia l'uomo a cui Claudio Lotito affiderà il mercato della prossima sessione.

Fabiani tentenna - La prima scelta della società di Lotito e Mezzaroma sarebbe quella di confermare Angelo Fabiani, che però nell'ultimo periodo ha palesato più di qualche perplessità sul progetto granata e, di conseguenza, potrebbe andar via. Il rapporto con la proprietà è solido, ma sullo sfondo ci sono anche dei sondaggi da parte di Reggina e Palermo a rafforzare il dubbio nella sua testa.

Idea Trinchera - Ovviamente Lotito e Mezzaroma hanno messo in preventivo un eventuale addio di Fabiani ed è per questo che si stanno anche guardando intorno. Dovesse andar via l'attuale direttore sportivo, il successore potrebbe essere Stefano Trinchera. Uomo di campo, con grande cultura del lavoro, quanto fatto a Cosenza è arrivato agli occhi della società campana, per cui la prima idea è proprio l'ex Lecce. Su quest'ultimo nei mesi scorsi c'è stato anche qualche sondaggio del Pescara, a testimoniare l'ottimo lavoro culminato con la salvezza del Cosenza.