TMW - Salernitana, il prossimo anno Cernigoi rimarrà in rosa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si profilano già le prime mosse di mercato in vista dell'estate. In questo caso le attenzioni sono rivolte a Iacopo Cernigoi, attaccante classe 1995 ex Milan, oggi di proprietà della Salernitana ma in prestito a Rieti. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il ragazzo di Mantova lo prossimo anno verrà richiamato in campania per affrontare la prossima stagione di Serie B.