TMW - Salernitana, importante offerta per l'attaccante Tutino

Tutino del Napoli

Importanti novità per quanto riguarda il mercato della Salernitana. In attesa di definire l'operazione del difensore Felipe Curcio con il Brescia (operazione ai dettagli, il calciatore è stato scelto per la sua capacità di giocare sia a destra, sia a sinistra a prescindere dal modulo), la dirigenza sta pensando di rinforzare l'attacco pur sapendo che spesso i colpi migliori si fanno a fine gennaio. È notizia di oggi, secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, che sia stata formulata un'importante offerta economica a Gennaro Tutino, di rientro a Napoli dopo la breve parentesi in A con il Verona. Il calciatore ha grossa stima della piazza di Salerno, ma l'Empoli sembra leggermente in vantaggio e potrebbe sferrare l'assalto decisivo tra domani e dopodomani. Ad ogni modo in avanti non partirà nessuno, come si evince dal no alla Cremonese che metteva sul tavolo un bel gruzzoletto per Lamin Jallow. L' arrivo eventuale di Tutino o di un'altra punta potrebbero comportare riflessioni soltanto su Niccolò Giannetti. Per il resto andranno via solo i calciatori che chiederanno la cessione. Uno di questi è Marco Firenze, cui ultima apparizione risale alla seconda settimana di novembre. Ascoli e Catanzaro hanno effettuato più di un sondaggio, con i bianconeri che già a dicembre hanno contattato il suo entourage. Possibile trasferimento all'Avellino per Sedrick Kalombo.