Fonte: Lorenzo Di Benedetto

© foto di Federico Gaetano

Colpo in prospettiva per la Salernitana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club campano sarebbe infatti vicino a chiudere per Fabio Maistro, centrocampista classe ‘98, del Rieti che in questa stagione ha segnato 5 reti in 21 presenze in Serie C.