© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata decisiva per il futuro di Felipe Curcio, laterale mancino in uscita dal Brescia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è stato fissato per oggi un incontro fra l'agente del giocatore e la Salernitana per definire il trasferimento. Pronto per l'ex Matera, sul quale rimangono vive seppur in secondo piano le attenzioni di Ascoli, Empoli e Crotone, un accordo fino al 2022.