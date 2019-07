TMW - Salernitana, intesa con Cicerelli per il rinnovo contrattuale

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

E' fatta per il rinnovo di Emanuele Cicerelli (24) con la Salernitana fino al 30 giugno 2021. L'accordo con l'attaccante - secondo quanto raccolto da TMW - è stato trovato ieri dopo l'ultima stagione vissuta in prestito al Foggia. Il precedente contratto era in scadenza nel 2020.