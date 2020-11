tmw Salernitana, la stoccata di Fabiani a Cerci: "Se non corri, rimani solo un nome"

Non solo partite e obiettivi. Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds della Salernitana Angelo Fabiani, parlando dei grandi nomi del campionato cadetto, ha detto la sua sull'ex Alessio Cerci, oggi all'Arezzo: "Una rondine non fa primavera. Se non corri, se non fai la differenza, rimane il nome. Il calcio insegna che quello che hai fatto non conta. Conta ciò che farai in futuro”.