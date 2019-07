© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Odjer Moses e la Salernitana, parti verso il rinnovo fino al 2022. Poi per il centrocampista una nuova avventura in prestito. Ci pensa la Virtus Entella, dove potrebbe approdare in prestito. In uscita anche il difensore Schiavi: su di lui l’Ascoli. Mentre la Sambenedettese pensa a Mazzarani. Lavori in corso a Salerno, tra entrate e uscite il ds Fabiani è a lavoro...