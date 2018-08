TMW - Salernitana, Migliorini in sede per la firma. Stasera già in campo

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Migliorini è un nuovo giocatore della Salernitana. Come raccolto da TMW, il difensore classe '92 proprio in questi minuti si trova infatti nella sede del club granata, in compagnia del suo agente Stefano Lombardi, per firmare un contratto biennale. Già stasera Migliorini giocherà in amichevole dopo la presentazione ufficiale.