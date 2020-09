tmw Salernitana, pressing per Palmiero del Napoli

La Salernitana ha messo nel mirino Luca Palmiero centrocampista di proprietà del Napoli che nell'ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Pescara. Secondo quanto raccolto da TMW il club granata ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di A) e controriscatto in favore del Napoli.