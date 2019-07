TMW - Salernitana, quattro club bussano alla porta per Altobelli

Fonte: Gianluigi Longari

Il centrocampista Daniele Altobelli, classe ‘93, della Salernitana, è uno dei giocatori maggiormente richiesti in cadetteria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore è infatti nel mirino di Livorno e Virtus Entella in Serie B e di Padova e LR Vicenza Virtus in Serie C.