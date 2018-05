TMW - Salernitana-Sapio, possibile collaborazione per il vivaio

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Potrebbe esserci la Salernitana nel futuro di Piergiuseppe Sapio, attuale responsabile tecnico del settore giovanile del Bisceglie. Già avviato qualche contatto col club granata per instaurare una collaborazione inerente al vivaio in vista della prossima stagione. Sapio, quindi, è uno dei candidati per prendere le redini della cantera granata, forte anche del buon lavoro sviluppato in questi mesi con la società stellata. L'Under 15 di Marco Piliego, infatti, si giocherà col Pordenone l'accesso alla Final Four di giugno in programma a Cesena. Obiettivo che il dirigente tarantino aveva già raggiunto col Martina due anni fa. Salernitana-Sapio, ogni scenario è aperto...