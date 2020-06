tmw Salernitana, si seguono i giovani e si sogna il ritorno di Coda

Salernitana, tra presente e futuro. La società di Lotito e Mezzaroma ha cambiato completamente rotta dopo la salvezza soffertissima conquistata un anno fa e ha deciso di ripartire con un progetto ambizioso, lungimirante e che punti a riportare Salerno in A dopo 20 anni senza investire cifre folli e puntando sui giovani. Se è vero che l’attenzione massima è tutta sulle prossime 10 giornate di campionato (in teoria il cavalluccio potrebbe ambire anche alla promozione diretta, ma ha perso la sua componente più importante ovvero il pubblico), è altrettanto vero che il direttore sportivo Angelo Fabiani, secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sta ricevendo in sede numerosi agenti e potrebbe ufficializzare qualche colpo ben prima del 20 agosto. La trattativa per Gabriel Charpentier prosegue. L’attaccante lascerà Avellino e piace molto a Genoa, Pescara e Reggina. “Lo stavamo seguendo, poi ha avuto un infortunio grave e non abbiamo potuto completare la nostra relazione. Ciò è oggetto di valutazione e riflessione” la versione ufficiale della Salernitana che, nel contempo, sogna Fabiano Parisi pur avendo bloccato l’alter ego Valeri del Cesena. Proprio su Parisi c’è una vera e propria asta: l’Empoli è in pole, ma Lotito è anche il presidente della Lazio e ciò potrebbe favorire i granata come già accaduto nelle ultime stagioni. A proposito del rapporto con i biancocelesti, potrebbero restare un altro anno Dziczek, Maistro, Lombardi (richiesto dalla Fiorentina, sul tavolo diversi milioni di euro) e Cicerelli, Kiyine potrebbe essere sostituito da Andrè Anderson mentre Gondo dovrebbe girato all’Avellino del suo mentore Capuano. Lotito e Tare valutano il ritorno di uno tra Simone Palombi ed Alessandro Rossi, si è proposto anche l’esterno destro Tiago Casasola che, tuttavia, in estate non si è lasciato benissimo con mister Ventura e fece le valigie in pieno ritiro e dopo appena tre allenamenti con la squadra.

In entrata sempre calde le piste Marras e Coda, il vero sogno per il reparto offensivo. “Ci piace, ma l’ingaggio non è indifferente per la categoria” ha detto il dirigente Alberto Bianchi confermando, però, che c’è comunque l’intenzione di provarci pur sapendo che il Monza è in vantaggio. Anche Alfredo Donnarumma, idolo dei tifosi, ha lanciato qualche messaggio, ma il forte centravanti vorrebbe rimanere un altro anno in A. Potrebbe essere la ciliegina sulla torta per il reparto offensivo in caso di immediata promozione. Quanto ai rinnovi è praticamente fatta con Akpa Akpro, Mantovani ed Heurtaux, saluteranno Salerno a fine campionato Jallow (verso Vicenza, ma serve un’offerta superiore ai 2 milioni), Karo (torna alla Lazio), Curcio e Billong, mentre restano in bilico Migliorini e Giannetti, con quest'ultmo chiamato a riscattare una prima parte di stagione pessima. Tornando all’attualità, Ventura ha recuperato la stragrande maggioranza dei giocatori. La mano di Micai è ancora un pochino gonfia, ma è ormai certo il recupero in vista di sabato prossimo. Mantovani, fermo da un anno, è vittima di un affaticamento muscolare ed è fortemente in dubbio, qualche chance in più per il centrocampista Capezzi che la Sampdoria potrebbe cedere ai granata a titolo definitivo. Il 3-5-2 sarà il modulo scelto dall’allenatore, con tanta qualità e la possibilità di vedere finalmente Cerci in coppia con Djuric.