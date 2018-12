Fonte: dal nostro direttore, Michele Criscitiello

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Circolano voci di mercato su Luigi Vitale, esperto terzino sinistro classe '87 in forza alla Salernitana. Il calciatore ha un contratto fino al 2021 con la società campana, ma sul suo conto - in vista del mercato di gennaio - si sarebbero già posati gli occhi di Perugia e Pescara, in cerca di rinforzi per il mercato di gennaio.