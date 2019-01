Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tentativo in extremis della Salernitana per Gianluca Scamacca: l'attaccante è rientrato al Sassuolo dal PEC Zwolle ed è corteggiato soprattutto dall'Ascoli. Il club bianconero resta in netto vantaggio, ma nelle ultime ore c'è stato un nuovo tentativo dei campani.