TMW - Salernitana, tre club s'inseriscono per Dall'Oglio del Brescia

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la Salernitana è vicina a chiudere per Jacopo Dall'Oglio, centrocampista in uscita dal Brescia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore altri tre club si sono mossi sul giocatore: si tratta di Cremonese, Frosinone e Bari con Dall'Oglio che però al momento sembra indirizzato a rimanere in cadetteria.