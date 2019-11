TMW - Salernitana, Ventura: "Gara giocata senza rabbia agonistica"

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

La Salernitana perde per 2-0 il derby con la Juve Stabia al Menti. Mister Ventura commenta così la sconfitta: "Non credo che il nostro primo tempo sia stato cattivo. Per lunghi tratti del primo tempo avevamo il pallino del gioco in mano. Poi è chiaro che abbiamo commesso delle ingenuità, vedasi l'espulsione di Migliorini. Dove mi aspettavo di più era sulla crescita della personalità tecnica. Non eravamo sereni nel fare per esempio i giusti passaggi provati. C'è mancata la rabbia agonistica, su questo punto la Juve Stabia c'è stata di gran lunga superiore. Quando hai una rosa di giovani, molti che provengono da retrocessioni, purtroppo gli devi dare il tempo di crescere".