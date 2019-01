© foto di Federico Gaetano

“Melchiorri? Santopadre ha chiesto 3 milioni di euro” è stato il virgolettato che il numero uno del presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha rilasciato a Rete 8 dopo il pareggio di Livorno in riferimento alla trattativa per l’attaccante del Perugia. Attraverso i microfoni di TMW al numero uno del Delfino ha risposto direttamente il presidente del Grifo Massimiliano Santopadre: “Caro Daniele Sebastiani - afferma - visto che usi la stampa per fare le trattative ti volevo ricordare e puntualizzare che per Melchiorri ti ho chiesto 3 milioni e mezzo e non 3 come erroneamente hai dichiarato”.