TMW - Sassuolo, De Zerbi su Sensi: "È pronto per fare il salto in una big"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato all'uscita del summit con la società, affrontando anche l'argomento relativo al futuro di Stefano Sensi, nel mirino di molti club: "È pronto per fare il salto, ma è abbastanza intelligente per capire se restare ancora per migliorarsi o andare via per iniziare un nuovo percorso nella sua carriera".